Benzin fiyatı ve mazot fiyatları için müjde üstüne müjde! 27 Temmuz mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar, indirim var mı?

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorine 92 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatlarında da indirim yaşanacağına dair beklentiler arttı. Benzinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruşluk bir indirim yaşanması bekleniyor. Söz konusu indirime dair resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacak.

İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.25 TL/LT

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.53 TL/LT