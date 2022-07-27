Benzin fiyatı ve mazot fiyatları için müjde üstüne müjde! 27 Temmuz mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar, indirim var mı?

Güncel benzin fiyatları, brent petroldeki gerilemenin akabinde araç sahipleri tarafından mercek altına alınıyor. Brent petroldeki artışa bağlı olarak küresel ölçekte akaryakıt fiyatları hızla yükselirken, ülkemizde de pompadaki fiyatlar hareketlenmişti. Brent petroldeki ve akaryakıttaki hızlı düşüşün akabinde bugün mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Benzin fiyatı ve mazotun litre fiyatı için indirim beklentisi arttı. İşte 27 Temmuz 1 litre benzin fiyatı ve mazot fiyatları!
MOTORİNE 92 KURUŞ İNDİRİM!
Brent petroldeki düşüş sonrası motorinde beklenen 92 kuruşluk indirim gerçekleşti.
26 Temmuz'dan itibaren geçerli olan bu indirimle birlikte motorin fiyatları İstanbul'da 25 TL altına düştü!
İşte, güncel benzin ve mazot fiyatları;
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorine 92 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatlarında da indirim yaşanacağına dair beklentiler arttı. Benzinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruşluk bir indirim yaşanması bekleniyor. Söz konusu indirime dair resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacak.
İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da benzin fiyatı: 22.25 TL/LT
İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.53 TL/LT
ANKARA'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22.38 TL/LT
Ankara'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.64 TL/LT
İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22.36 TL/LT
İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 24.65 TL/LT
BRENT PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ
Haftaya yükselişle 106 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol hafta sonuna doğru 100 dolara yaklaştı. Söz konusu düşüşün ardından milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı, benzin fiyatları düşer mi sorusuna yanıt arıyor.
Geçen hafta benzine yansıyan indirimin akabinde motorin indirimi de gerçekleşti!