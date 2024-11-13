BES&OKS 17 milyona koşuyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 142 milyar liraya ulaşarak rekor seviyeye yükseldi. Sistemde toplam katılımcı sayısı ise 17 milyona yaklaştı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2024 Ekim ayı itibarıyla 21. yılını tamamlarken, yurtiçinde uzun vadeli tasarruf seviyesini artırarak ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, BES katılımcılarının fon tutarı 943.5 milyar lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı 120 milyar liraya ulaştı. Bu şekilde, BES fonlarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 64 milyar lira olarak kaydedildi. OKS'de ise katılımcı fonları, devlet katkısıyla birlikte toplamda 78 milyar lirayı geçti.2023 yılı sonunda 756 milyar lira olan BES ve OKS toplam fon büyüklüğü, 31 Ekim itibarıyla 1 trilyon 142 milyar liraya çıktı. Bu süreçte BES'te katılımcı fon tutarı devlet katkısı dahil 360 milyar lira artarken, OKS'deki fonlar ise devlet katkısı dahil 24.9 milyar lira yükseldi. Aynı dönemde BES katılımcı sayısı 9.4 milyona, OKS dahil toplam katılımcı sayısı ise 17 milyona ulaştı.Haziran 2021'de devreye alınan ve 18 yaş altı çocukların BES'e katılımını sağlayan uygulama giderek büyüyor. 31 Ekim itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 30 milyar lirayı aşarken, devlet katkısı ile toplam tutar 30.2 milyar lira oldu. Sisteme 1.3 milyon çocuk dahil olurken, en yoğun katılım sıfır yaş grubunda gerçekleşti.2024 yılı itibarıyla kredi kullanmak isteyen bireylerin 121 milyon liralık BES fonunu teminat olarak gösterdiği belirtildi. Bankalara yapılan 560 kredi başvurusundan 453'ü onaylandı ve teminatlar merkezi alacak fonuna devredildi. Ayrıca, evlilik ve konut edinimi için yapılan kısmi ödemeler kapsamında evlilik için 5.4 milyon lira, konut alımı için 68 milyon lira olmak üzere toplamda 73.4 milyon liralık ödeme gerçekleşti.Fonların dağılımına bakınca da altın fonlarının en yüksek değere sahip olduğu gözüküyor. 411.5 milyar liralık fon altın ve katılım altın fonlarında. Hisse senedi ve pay piyasası da altının ardından geliyor. 306 milyar liralık sermaye piyasası araçlarına yapılmış olan fon tutarı var. Getiriler de yüzde 85'ler düzeyinde. Enflasyonun üzerinde getiri sağlanması BES fonları için en büyük kriterlerden biri.