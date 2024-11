Beyaz et sektöründe rekabet soruşturması genişletildi

Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmaya, Bolez markası ile faaliyet gösteren Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ'nin de dahil edilmesini kararlaştırdı. Beyaz et sektörüne ilişkin soruşturma süreci devam ederken mayıs ayında Lezita, Beypiliç, Şenpiliç ve Keskinoğlu tarafından gönderilen uzlaşma metinlerinin kurulca kabul edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldığı bildirildi. Açıklamada, uzlaşmayla sonlandırılması sebebiyle para cezalarında yüzde 25 indirim uygulandığına işaret edildi.4 teşebbüse 988.2 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada, Kurulun haziranda aldığı karar uyarınca Akpiliç Ticaret Ltd. Şti., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ ve Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin de soruşturmaya dahil edilmesine karar verildiği belirtildi.