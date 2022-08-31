Bilişim Vadisi’nde nitelikli istihdama destekler devam ediyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, RoboTaksi otonom araç yarışmaları ile üniversite ve lise takımlarıyla geleceğin otonom araçlarını ve mobilite ekosisteminin geleceğini çalıştıklarını söyledi.

Dünyada yeni yeni gelişmekte olan otonom bağlantılı sürücüsüz araç projelerini ve özellikle akıllı şehirlerde kullanılacak projeleri gençlerle birlikte tasarladıklarını aktaran İbrahimcioğlu, "İlk bu işi devraldığımızda 10 takımla başlamıştık şu an 40 takıma kadar yükseldi. Sadece özgün araç kategorisinde takımlar kendi araçlarının mekanik aksamını ve yazılımlarını kendileri yapıyorlardı. Özgün araçla birlikte hazır araç kategorisini de ekledik. Mekanikten bilişime doğru kayış söz konusu. Bilişim Vadisinin bu noktada rolünü vurgulamış oluyor. Gelecek burada mottosuyla çıktığımız bu yolda TEKNOFEST KARADENİZ'de RoboTaksi binek otonom araç yarışmasının birinci paydaşıyız" şeklinde konuştu.