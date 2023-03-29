Bilişim Vadisi’nden açıklama: Başvuru süresi uzatıldı

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Bilişim Vadisi, Türkiye'de geleceğin mobilite ekosistemini şekillendirecek girişimcilere mentorlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve AR-GE teşvikleri gibi konularda yol göstermek amacıyla başlatılan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirecek "Mobilite Hızlandırma Programı" ile girişimcilere kapısını bir kez daha açıyor.

Mobilite Hızlandırma Programı, potansiyel müşteriler ile girişimcileri bir araya getiren bir platform işlevi de görüyor.

Program, paydaş ve girişimleri buluşturarak daha sağlam ilişkiler kurmalarına ve olası projelerde birlikte çalışmalarına olanak sağlıyor.

Mobilite Hızlandırma Programı'nda bu yıl ilk kez mobilite sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yöneticileri ve çalışanları, girişimcilere birebir mentorlük verecek. Bu sayede girişimler, hem globale açılma yönünde ilk adımı atmış olacak hem de potansiyel uluslararası işbirliği fırsatını yakalamış olacak.

Mobilite odağında teknoloji, özellikle bağlantılı teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, elektrikli araç çözümleri, batarya teknolojisi gibi alanlarda iş fikrine sahip, prototipini geliştirmekte olan ya da geliştirmiş yerli ve yabancı tüm girişimciler programa başvuruda bulunabiliyor.

Programa başvuru yapan girişimciler, mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentorlerden birebir mentorlük ve danışmanlık desteği, sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler alacak.

Ayrıca Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak yararlanma, ulusal ve uluslararası yatırım fonları ile görüşmeler, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği, potansiyel işbirlikleri için OEM'ler ve tedarikçi firmalar ile görüşmeler yapma, 1 milyon lira destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yararlanma, TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Desteği Programı'ndan yararlanma, program sonunda gerçekleşecek "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma fırsatı da yakalayacaklar.

Programa başvuru süresi, yoğun ilgi üzerine 3 Nisan'a kadar uzatıldı.

Program ve başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://bilisimvadisi.com.tr" internet adresinden ulaşılabilir.