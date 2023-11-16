Bilmediğimiz yüzüyle Erzurum

Erzurum deyince ilk akla cağ kebabı, Oltu Taşı ve Palandöken geliyor ama bugün size, bildiklerinizi değil, çoğumuzun bilmediğini anlatmak istiyorum. Erzurum'da kadınlarımızın hayatlarının nasıl değiştiği, iş hayatına katılmadaki oranı...

Şehirde kurulan kadın kooperatifleri yaklaşık 3.500 kadına ulaşıyor. Erzurum'da şu ana kadar kurulan 18 tane kadın kooperatifi var. Bunların ilki; İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi ve meşhur İspir fasulyesi, İspirli kadınlar tarafından üretiliyor.

Diğer kooperatiflerde ise başta yöresel ürün olmak üzere birçok alanda üretim yapılıyor. Uzundere'deki kooperatif de onlardan biri... Uzundere'nin coğrafyası çok ılıman olduğu için kadınlarımız fidan yetiştiriyor ve bu fidanlar belediyeler tarafından çevre düzenlemesinde kullanılıyor. Palandöken Kadın Kooperatifi ise; Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile beraber dezavantajlı bölgelerdeki kadınlara kurslar veriyor. Kurs sonrası kadınlarımızın üretimleri satışa sunuluyor. Karkent Kadın Kooperatifi ise; catering firması kurdu, şimdi yöresel yemekler yapıyor. Erzurum'daki kadın kooperatifleri kurumların destekleri ile ayakta ve İŞKUR Müdürlüğü aracılığıyla da personel istihdamı sağlanıyor.

Kalkınma ajansı KUDAKA tarafından projeleri mali destek ve teknik destek programları ile destekleniyor. Bütün kadın kooperatifleri Erzurum'un tanıtımına ve aynı zamanda kadının istihdamının artmasına destek oluyor.

Yerel yönetimler, ne kadar çok kadına ulaşırsa o kadar başarılı saymalı kendini. Kadının varolduğu her yönetim daha fazla söz sahibi, her şehir daha güçlü.

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Erzurum'a gelmişken cağ kebabının nasıl yapıldığını öğrenmemek olmazdı. Erzurumlu Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konunun uzmanı... Ocağın başında, cağ kebabının nasıl kesildiğini öğretti. Sayesinde Erzurum'da bir anımız daha oldu...



Nihan GÜNAY