Yönetmelik kapsamındaki binaların yapı ruhsatı başvurularında ruhsat veren idarelerin BEP-TR masaüstü modülünden, yönetmelik şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü de yapılacak. "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine uymayan binalara yapı kullanım izin belgesi düzenlenemeyecek. "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine uyan binaların Enerji Kimlik Belgelerinde NSEB olduğu görülebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor. Yeni düzenlemeyle; Binalar, kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynağından sağlayacak. Binalarda, normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olacak" ifadelerine yer verdi.

"ENERJİ TÜKETİMLERİNDEN ORTALAMA YÜZDE 25 TASARRUF SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR"

Bu binalarda "C" olan asgari enerji performans sınırının "B" ye çıkarılması ile ısı yalıtım malzemesi kalınlıklarının İstanbul'da ortalama 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkarılarak pencerelerin ısı yalıtım değerlerinin de iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede ısıl konfor şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

"2023'TE ENERJİ İTHALATI FATURASININ 5 MİLYAR TL AZALMASI SAĞLANACAK"

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen parsellerde, projeleri bu uygulamaya göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. Bu sayede yapılacak yapılardan dolayı Türkiye'nin enerji ithalatı faturasının da yıllık 5 milyar TL azalması sağlanacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu uygulama 2 bin metrekare üzeri tüm binalarda yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu getirildi. Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ise Türkiye'nin enerji ithalatında yıllık azalmanın 7.5 milyar TL ye ulaşması hedefleniyor.

"2053 İTİBARIYLA TÜM BİNALARDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMI HEDEFLENİYOR"

"Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş aşamaları kapsamında, 2025 sonrasında kademeli olarak yerinde yenilenebilir enerji kullanımı arttırılarak, 2053 itibariyle tüm binaların sıfır enerjili, kendi enerjisini yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan binalar olması hedefleniyor.