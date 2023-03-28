Binance’e terör ve kara para davası

ABD'de Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) dünyanın en büyük kripto para platformu olan Binance'e dava açtı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ) da dava kapsamında... Binance'in CTFC'ye uygun şekilde kaydolmayarak bazı yükümlülüklerden kaçtığı ve federal yasaları hiçe saydığı iddia edildi. İddialar arasında kara para aklama, terörün finansmanı da var. Hatta iç yazışmalarda Hamas'ın parasının bile transfer edildiği ortaya çıktı. ABD'li senatörler, Changpeng Zhao'ya gönderdikleri bir mektupta, Binance'i yasa dışı finansal davranışlara olanak sağlamakla ve suçlulara 10 milyar dolara kadar ödeme yapılmasına imkân vermekle suçlamışlardı.CFTC, Binance Baş Uyum Görevlisi Samuel Lim'in Şubat 2019'da Filistin grubu Hamas'ın teröristlerin genellikle "küçük meblağlar" gönderdiği işlemlerle ilgili bilgileri aldıktan sonra "büyük miktarların kara para aklama" olduğunu söylediği tespit edildi. Lim'in meslektaşına "600 dolarla bir AK47 zar zor satın alabilir" cevabını verdiği saptandı. Rus Binance müşterileri hakkında bir başka online yazışmada, Lim'in "Suç için buradalar" dedeği iddia edildi. Binance'ın kara para aklama görevlisi ise "Yaptıklarının görüyoruz, ama iki gözümüzü de kapatıyoruz" dedi.