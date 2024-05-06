Bir ton emisyon bir ton çimentoya eşdeğer

Sera gazı emisyonuna neden olan kritik altı sektörden biri de çimento. Sektör, dünyadaki toplam karbon salımının yüzde 7'sinden tek başına sorumlu. AB'nin 2026'da faaliyete alacağı 'Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne Türk firmalar da maruz kalacak. Alternatif yakıt kullanım oranı ile yenilenebilir enerji kaynağı yatırımları da bu nedenle sektör açısından oldukça kritik.Sabancı Holding'in iştiraklerinden Çimsa, halihazırda İspanya'daki fabrikasında 186 bin tonluk karbon emisyonu biriktirmiş durumda. Karbon borsasında bir tonluk emisyonun karşılığı da neredeyse bir tonluk çimento fiyatı kadar. Firma şu anda ileride kullanma olasılığı için birikim yapıyor. Alternatif yakıt kullanımında Türkiye'de sektör ortalamasının yüzde 7 iken Çimsa'nın yüzde 30'a ulaştığına dikkat çeken Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, tüm fabrikalarda yenilebilir enerji kullanımının yüzde 54'e ulaştığını da vurguladı. Çimsa ayrıca kalsiyum alüminat çimento (CAC) Mersin Fabrikası da yeni bir yatırımı tamamladı. 16 ayda tamamlanan ve yaklaşık 1.5 milyar TL'lik yatırımla hayata geçen tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Isıya dayanıklı, yüksek performans ve dayanım gösteren CAC, ABD'de kanalizasyonlarda kullanılıyor. Normal bir çimentonun ömrü 20 yılken, CAC'ın ömrü 100 yıla kadar çıkabiliyor. Katma değerli üretim sayesinde de ürünün fiyatı normal çimentoya göre 5-6 kat artıyor.