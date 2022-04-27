Birleşik Arap Emirlikleri ile e-ihracat köprüsü kuracak

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol'un Tuzla'daki Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Türkiye'deki e-ticaretin büyüme potansiyeline inandıkları için geçtiğimiz yıl ilk yatırımlarını Trendyol'a yaptıklarını belirten Zeyoudi; "Trendyol ile beraber e-ticaret alanında yapabileceklerimiz için heyecanlıyız. Ekibiniz harika bir iş çıkarıyor. Biz de BAE hükümeti olarak destek vermeye hazırız" dedi. Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ise son yatırım turunda Softbank, General Atlantic'in yanı sıra ADQ ve Chimera Investment'dan da yatırım aldıklarını belirterek, "Hedefimiz büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ'lerden oluşan 260 bin satıcımızı, Türk üreticilerini dünya ile buluşturacak yeni köprüleri kurmak. 2021'de 100'e yakın ülkeye ihracat yaptık. 2023'te e-ihracat hacmimizin 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.