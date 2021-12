Bisiklete binen pedalları çevirmeli

İş dünyasının duayen isimlerinden Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, 2021'in küresel ekonomilerde yaşanan tüm zorluklarına karşın son derece verimli geçtiğini söyledi. İşadamları olarak bu yıl da üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyleyen Konukoğlu, "İş insanlığı bir anlamda bisiklete binmek gibidir. Bisiklete bindiğiniz zaman düşmemek için pedalları çevirmek zorundasınız. Biz de Sanko Grubu olarak bugüne kadar hiç durmadık. Ülkemizin geleceğine yatırım yaptık. Ben her zamanki gibi ümitvarım. İş insanlarına tavsiyem ayaklarını yorganlarına göre uzatarak, yatırım yapmaları ve istihdam yaratmalarıdır. Çünkü her şeyin iyi gittiği normal zamanlarda herkes yatırım yapar. Önemli olan böylesi kritik zamanlarda elini taşın altına koymaktır. İş insanlığı memleket sorumluluğu bunu gerektirir. Karamsarlık, olumsuz düşünce yerine geleceğe güvenerek ülkemizi 2023 hedeflerine taşımalıyız" dedi.2022'de grup olarak tüm planlarını yüzde 5-6'lık büyüme üzerine yaptıkları bilgisini veren Konukoğlu, sürdürülebilir büyümenin en önemli koşulunun da yatırım olduğunu kaydetti. Bu yıl enerji sektörü de dahil yatırımlarının 200 milyon dolar seviyesine kadar çıktığını kaydeden Konukoğlu, şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki yıl da 200-250 milyon dolar seviyesinde bir yatırımla yolumuza devam edeceğiz. Memleketin yatırıma ve üretime ihtiyacı var. Daha yapacak çok işimiz var. Hükümetin attığı adımlar istikrarı sağladı."Türkiye'nin son dönemde ihracatta yakaladığı olumlu rüzgarın önemine işaret eden Konukoğlu, bunun Türkiye ekonomisi için de ciddi fırsatlar yarattığına vurgu yaptı. Konukoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye üretim kabiliyetinin yüksekliği sayesinde ihracatta her geçen gün öne çıkıyor. Bu biz sanayiciler için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin her tarafında bir ihracat hamlesi başlamış durumda."