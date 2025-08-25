Bitcoin 6 haftanın en düşük seviyesinde

Üzerinde en çok işlem yapılan kripto para Bitcoin, ağustos ayında hızlı bir yükseliş kaydetti. Zirvelerin ardından gerilemeye devam eden Bitcoin fiyatları yeniden hareketlendi.

BİTCOİN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bitcoin, 14 Ağustos'ta 124 bin 480 dolar ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Kripto para pazartesi günü 111 bin 015 dolara kadar gerileyerek son altı haftanın en düşük seviyesine yaklaştı. Bitcoin fiyatlanmalarını Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmalar etkili oldu.

FP Markets analisti Aaron Hill, Powell'ın Fed'in ihtiyatlı davranacağı uyarısına dikkat çekerek, "Önümüzdeki süreç sakin bir nehir yolculuğu gibi görünmüyor" ifadesini kullandı.