Bitcoin 91 bin doları aştı!

Bitcoin, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (FED) yılın son faiz kararını ve bu haftaki istihdam verilerini beklemesiyle birlikte yükselişe geçerek yeniden 91 bin dolar seviyesini aştı.

CoinGecko verilerine göre, en büyük kripto para birimi gün içinde yüzde 1,8 değer kazanarak 91.950 dolara kadar yükseldi. Böylece aralık başında görülen yaklaşık 85.000 dolarlık dip seviyelerden toparlanma gösterdi.

Ekim ayında yaşanan 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiyesinin ardından Bitcoin, dar bir fiyat aralığında sıkışmıştı.

Amber Group CEO'su Michael Wu, Decrypt'e yaptığı açıklamada, "Faiz beklentilerindeki değişiklikler, Asya'daki kripto fonlama piyasalarına geleneksel varlıklara göre çok daha hızlı yansıyor" ifadelerini kullandı.