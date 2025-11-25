Bitcoin neden yüzde 30 düştü? Deutsche Bank kriptodan kaçışın 5 sebebini açıkladı

Kripto para yatırımcıları, bitcoin dahil olmak üzere diğe coinlerde yaşanan sert düşüşle büyük şoka girdi. Amiral kripto para birimi yüzde 30 düşerken, küresel kripto para piyasasının toplam değeri 2 trilyon 870 milyar dolara kadar geriledi.

Deutsche Bank analistleri Şubat 2024'ten bu yana en zayıf haftalık performansını sergileyen Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün nedenini açıkladı.

Birden fazla faktörün etkisiyle baskı altında kalmaya devam eden Bitcoin'de yaşanan bu düzeydeki düşüşünü açıklamak için beş temel sebebi öne çıkardı.

KÜRESEL RİSKTEN KAÇIŞ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ İLE KORELASYON

Deutsche Bank, küresel yatırımcılarda gözlenen riskten kaçış eğiliminin kripto piyasalarını da etkilediğini belirtti. Bitcoin'in özellikle Nasdaq-100 endeksi ile olan yüksek korelasyonunu vurgulayan analizde, bu durumun Bitcoin'i yüksek beta'lı bir teknoloji hissesi gibi konumlandırdığı ifade edildi.

Analistlere göre, söz konusu korelasyon yatırımcıların riskten kaçış eğiliminde Bitcoin'i doğrudan etkiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayında faiz indiriminin garanti olmadığını belirtmesi, piyasalarda satış baskısını artırırken, ardından gelen daha ılımlı söylemler ise etkili bir toparlanmaya yol açmadı.

DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDAKİ YAVAŞLAMA BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

ABD Senatosunda yürütülen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası çalışmaları, son haftalarda yavaşlama eğilimine girdi. Deutsche Bank, bu durumun düzenleyici süreçlerde ivme kaybına neden olduğunu ve kurumsal yatırımcıların piyasaya katılımında soru işaretleri yarattığını aktardı.

Yatırımcılar için net bir yasal çerçevenin oluşmaması, özellikle büyük sermayeli kurumsal aktörlerin piyasadan uzak durmasına yol açıyor. Bu etki, fiyatların daha da kırılgan hale gelmesine neden oldu.

FONLARDAN ÇIKIŞLAR VE KâR REALİZASYONU BASKIYI ARTIRDI

Deutsche Bank, aynı dönemde bazı büyük yatırımcıların kripto temelli fonlardan önemli miktarda çıkış gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu durumun, başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto varlık ürününde geniş çaplı satışlara neden olduğu belirtildi.

Ayrıca, piyasada uzun vadeli pozisyon taşıyan bazı yatırımcıların kâr realizasyonu işlemine başlaması da satış baskısını artıran bir başka etken olarak görülüyor. Zaten hassas olan piyasa duyarlılığı, bu işlemler nedeniyle daha fazla zarar görerek, düşüşü hızlandırdı.