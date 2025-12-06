Bitcoin’de 10 yıldır sonra ilk kez oluyor! Kripto yatırımcısı 2,7 milyar dolarını çekti

ABD'de süregelen ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik azalan faiz indirimi tahminleri kripto varlıklara ilgiyi azaltırken bitcoin yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi.

Fed'in faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199'a çıkan amiral kripto para birimi, yıllık yüzde 35 kazancını kenara iterek 89 bin 300 dolarla nisandan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin, 17 Kasım'dan bu yana en yüksek gün içi seviyesi olan yüzde 2,5'ten yaklaşık 93.900 dolara yükselse de son on yılın ilk yıllık negatif ayrışması yaşamaya devam ediyor.

BITCOIN ETF'LERİNDE ÇIKIŞ DALGASI BÜYÜYOR

Bitcoin ETF'leri ocak 2024'te piyasaya sürülmesinden bu yana en uzun haftalık para çekme serisini kaydetti. Bloomberg'de yer alan habere göre Bitcoin ETF'lerinde yaşanan bu gelişmeler fiyatlar belirli bir aralıkta istikrara kavuşsa bile kurumsal iştahın zayıf kaldığının bir başka işareti oldu.

ÜST ÜSTE 6 HAFTADIR ÇIKIŞ YAŞANIYOR

Bitcoin yılı yaklaşık yüzde 3'lük bir kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, 28 Kasım'a kadar geçen beş hafta boyunca borsada işlem gören fondan 2,7 milyar dolardan fazla para çekti. Perşembe günü ilave 113 milyon dolarlık geri ödemeyle ETF, art arda altıncı hafta net çıkışlara doğru ilerliyor.

10 YILDA İLK KEZ GERİDE KALDI

Satış dalgaıs Bitcoin'in on yıldan fazla bir süredir ilk kez yıllık bazda S&P 500'ün getirilerini takip etmesine neden oldu.

Miller Tabak + Co.'nun baş piyasa stratejisti Matt Maley, durumu "Bitcoin bir momentum varlığıdır. Son on yılın büyük bölümünde, güçlü bir momentum dönemi varsa Bitcoin de piyasaların önünde giderdi. Bu yıl değerli metaller, Bitcoin'in genelde çektiği momentum girişlerinin önemli bir kısmını kendine çekti" sözleriyle değerlendirdi.

ENERJİ TÜKETİMİ 2030'A KADAR 2 KATINA ÇIKACAK

Kripto varlıkların yaygınlaşmasına ve işlenmesine yönelik veri merkezlerinin hızla büyümesi, küresel enerji talebini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor, bu eğilimin sürmesi halinde bu alandaki enerji ihtiyacının 2030'a kadar yaklaşık iki katına çıkmasının beklendiği belirtiliyor.