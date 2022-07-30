Bitkisel atık yağlardan havacılık yakıtı üretimi düzenlemesi yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) gibi katma değeri yüksek, standartlara uygun ürünlerin elde edilmesi ve Türkiye'de bitkisel ve hayvansal atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırladı.

Buna göre, bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılabilecek.

Paris İklim Anlaşması gereği, 2030 yılına kadar karbon emisyonunun azaltılması öngörülüyor. Bu kapsamda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "Havacılık Sektöründe 2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu" kararıyla sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretiminin tüm dünyada önem kazanarak stratejik bir ürün haline gelmesi bekleniyor.