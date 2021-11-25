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Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:07 Son Güncelleme: 25.11.2021 11:12

Boğaziçililer kurdu! ABD’li mobil oyun devi satın aldı

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Boğaziçililer kurdu! ABD’li mobil oyun devi satın aldı

Biri mezun biri öğrenci iki Boğaziçi Üniversitelinin kurduğu mobil oyun şirketi, dünyanın önde gelen oyun gruplarından Zynga ve Rollic Games tarafından satın alındı. Şirket, hisseleri ABD'nin en büyük teknoloji borsalarından NASDAQ’ta işlem gören, dünyanın lider mobil oyun grupları arasında sıralanıyor. Satın alma tutarı ise ticari sır olduğu gerekçesiyle gizli tutuluyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Umut İsmetoğlu ve aynı bölümden mezun Hasan Burak Demir, mobil oyun şirketi Zerosum'u 2019'da kurmuştu. Şu anda 37 kişilik bir ekipler. Geçen yıl "Barista Life" oyunuyla en çok indirilenler listesinde ABD'de ilk 4'e ve 42 ülkede ilk 5'e girmeyi başardılar.

HEDEFİMİZ DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK

Zerosum CEO'su İsmetoğlu, Zynga'nın da desteğiyle dünyanın en iyilerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. İsmetoğlu "Hiç yatırım almadık ve bu kadar kısa zamana harika bir ekip kurmayı ve güzel oyunlar geliştirmeyi sığdırabildiğimiz için çok mutluyuz. Barista Life dışında da yoğun ilgi karşılanan birçok oyunumuz da var. Zerosum olarak otobüs ya da kahve sırası beklerken birkaç dakika içinde oynayabileceğiniz, iyi bir konsepte sahip, eğlenceli mobil oyunlar geliştirmek için çalışıyoruz. Bu tip oyunlar özellikle pandeminin dünyayı etkisine aldığı bu dönemde daha fazla insanın ilgisi çekti. Başta ABD pazarı olmak üzere tüm dünyada herkesin severek oynadığı yeni mobil oyunlar geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

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Hasan Burak Demir-Umut İsmetoğlu (Soldan Sağa)

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Boğaziçililer kurdu! ABD’li mobil oyun devi satın aldı
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