Borcunu kapatana yüzde 22 indirim var

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ
) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyası başlatıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.
KİMLER YARARLANACAK?
Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 bitimi itibarıyla başlayan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.
BORÇ OLMAYACAK
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki hak sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.
ARSA ALICILARINA % 10 İNDİRİM
VATANDAŞLARDAN gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı
Haziran ayının 30'uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.