Borda 1 milyar dolarlık satışla rekor kırıldı

ENERJİ
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, bu yıl bor üretiminde, ihracatında ve satışında rekor kırıldığını belirterek, "2.5 milyon tonu ihracat olmak üzere, toplam 2.6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık" dedi. Dönmez, Eti Maden Genel Müdürlüğü
'nde düzenlenen Bor Çalıştayı'nda, 2022'nin sonlarına doğru bor karbür
tesisinin tamamlanacağını ve ilk performans testlerinin yapılacağını açıkladı.
BALIKESİR'E FERROBOR TESİSİ KURULACAK
Bu tesisle bordaki katma değeri yükselteceklerini vurgulayan Dönmez, "Balıkesir
'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de temelini 2022'de atacağız" diye konuştu. Eskişehir
'de Nadir Toprak Elementleri Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi için hazırlıkların sürdüğüne işaret eden Dönmez, pilot tesisin kurulumuna 2022'nin ilk çeyreğinde başlanacağını dile getirdi. 2022'nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını söyleyen Dönmez, "Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ferro bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız" şeklinde konuştu. Dönmez, Türkiye
'nin dünya bor pazarının lideri olduğuna dikkati çekti. ANKARA