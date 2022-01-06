Borsa günü yükselişle tamamladı!

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,38 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,29 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.