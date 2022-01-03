Borsa İstanbul halka arzda tarih yazıldı

Kurda yılın son çeyreğinde yaşanan dalgalanmanın etkisiyle dolar bazında tarihinin en düşük seviyelerine gerileyen Borsa İstanbul TL bazında ise art arda 3 yılı yükselişle tamamlamayı başardı. Borsa İstanbul'da 2019'de yüzde 25.3, 2020'de yüzde 29 yükselen endeks, 2021'i ise yüzde 25.8 artışla 1.857 puandan kapattı. Endeksin son üç yılda TL bazında getirisi yüzde 103 oldu. Türkiye ekonomisindeki büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayi sektörü borsayı da sırtlarken, halka arzlarda ise tarihi rekorlara imza atıldı.
HALKA ARZDA REKOR
Hisse senedi piyasasında 2021 yılında halka arzlarda hem şirket sayısında, hem TL bazında gelirde, hem de getiride tarihi rekorlar kırıldı. Geçen yıl 52 şirketin gerçekleştirdiği halka arzların büyüklüğü 21.7 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl halka arz edilen şirketler getiri de borsaya fark attı. 2021'de Borsa İstanbul'da en fazla getiriyi, yeni açılan şirketleri bünyesinde barındıran halka arz endeksi sağladı.
Halka arz endeksi 2021'de yüzde 112.1 yükseldi. Böylece yeni açılan şirketler, borsanın getirisini 4'e katlamış oldu. Borsaya yeni açılan şirketler arasında geçen yıl en yüksek getiriyi yüzde 1.071 ile Penta sağladı. Selva Gıda yüzde 362, Hedef yüzde 195 prim yaptı. 52 şirket içerisinde sadece 9'u halka arz fiyatının altında kaldı.
SANAYİ LOKOMOTİF
Borsa İstanbul'da geçen yılın getiri sıralamasında sanayi sektörü bankalara tarihi fark attı. 2021'de sanayi endeksi yüzde 45.4 yükselirken, bankacılık endeksinin getirisi yüzde 2.4'te kaldı. Sanayi endeksi getiride bankalara yaklaşık 20 kat fark attı. BIST-30 Endeksi içerisinde yer alan sanayi şirketlerinden Sasa yüzde 252, Erdemir yüzde 114, Ford Otosan 98, Şişecam yüzde 87, Arçelik yüzde 70, Kardemir D yüzde 60, Petkim yüzde 57 yükseldi.
TRABZON BORSADA DA LİDER
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan ve en yakın takipçisine 7 puan fark atan Trabzonspor, borsada da rakiplerini yerle bir etti. 2021'de Trabzonspor'un hisseleri yüzde 148 yükselirken, Beşiktaş yüzde 2.7 çıktı. Galatasaray yüzde 19.7, Fenerbahçe ise yüzde 4.7 düştüi. Trabzonspor'un piyasa değeri 3 milyar 30 milyon liraya çıkarken, Fenerbahçe 2.8 milyar TL'de, Galatasaray 1 milyar 755 milyon lirada, Beşiktaş ise 996 milyon lirada kaldı.
KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU
Halka arzlarda 2021'de başlayan trendin bu yıl da devam etmesi beklenirken, Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için SPK'ya başvuruda bulundu. OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Koleksiyon Mobilya halka arzdan elde edeceği gelirle büyüme stratejilerine bağlı olarak satış kanallarını genişletmek üzere işletme sermayesini artıracak. Ayrıca, üretim tesislerinde kapasite yükseltici makine ve teknolojik yatırımlara da kaynak aktaracak.