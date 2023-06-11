Borsada 1.3 trilyonluk yükseliş

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli kilometre taşlarından biri olan tarihi seçimlerin Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanmasıyla birlikte siyasi istikrarın süreceği beklentisi ve yeni ekonomi yönetimine ilişkin pozitif hava, Borsa İstanbul'u dünyanın zirvesine taşıdı. Dünya Borsalar Birliği verilerine göre Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 10 ile, son 1 ayda ise yüzde 24 getiriyle dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu. BIST 100 Endeksi geçen hafta 5 bin 626 puanla tarihinin en yüksek ikinci kapanışına imza attı.Borsada ilk tur seçimlerin ardından özellikle ekonomi dümeninin Mehmet Şimşek'e bırakılacağının netleşmesiyle birlikte yükseliş hızlandı. 24 Mayıs'ta 4.424 puan olan endeks, o tarihten bu yana yüzde 27.2 yükseldi. Endeksteki bu yükselişe paralel olarak borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 239 milyar lira artarak 4 trilyon 872 milyar liradan 6 trilyon 111 milyar liraya çıktı. Sasa 347.1 milyar TL ile piyasa değeri en yüksek şirket olurken, Koç Holding 267.2 milyar TL ile ikinci, Türk Hava Yolları (THY) 244.1 milyar TL ile üçüncü ve Ford Otosan 242.9 milyar TL ile dördüncü sırada yer aldı. Toplamda 16 şirketin piyasa değeri 100 milyar liranın üzerine çıktı. Şirketlerin değeri, kurdaki yükselişe rağmen, dolar bazında da 245.3 milyar dolardan, 260.8 milyar dolara ulaştı. 24 Mayıs'tan bu yana olan dönemde en fazla yükseliş, THY'nin de içinde bulunduğu ulaştırma endeksinde yaşandı. Ulaştırma endeksinin yüzde 33.7 yükseldiği bu süreçte, bankacılık endeksi yüzde 31.6, sanayi endeksi yüzde 24.5, metal ana endeksi yüzde 25.1 prim yaptı.24 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında BIST-100 Endeksi'nde düşen hisse bulunmazken, en fazla yükseliş ise Türk Telekom'da yaşandı. Türk Telekom'un yüzde 42.78 prim yaptığı bu süreçte, Pegasus yüzde 42.73, Koç Holding yüzde 42.70, Tekfen yüzde 42.52, Yapı Kredi Bankası yüzde 42.1, Kardemir D yüzde 39.8, Arçelik, yüzde 38.34, Konya Çimento yüzde 38.2, Aselsan yüzde 37.42 yükseldi. BIST-100'de en az prim yapan 3 hisse senedi ise yüzde 7.3 ile Coca Cola, yüzde 9.7 ile Türkiye Sigorta ve yüzde 10.7 ile Smart Güneş oldu. 24 Mayıs'tan bu yana işlem hacmi en yüksek hisse ise 104.4 milyar TL ile Türk Hava Yolları oldu. THY'nin bu dönemdeki getirisi yüzde 33.2 olarak gerçekleşti. İşlem hacminde 43.4 milyar lira ile ikinci sırada yer alan Akbank ise yüzde 32.3 prim yaptı. 24 Mayıs'tan bu yana borsanın genelinde en fazla yükselen hisse yüzde 103.6 ile Burçelik oldu. Burçelik'i yüzde 79.6 ile Vakıf Yatırım Ortaklığı, yüzde 72.53 ile Osmanlı Yatırım Menkul Değerler, yüzde 70 ile Penta ve yüzde 68.7 ile Adel izledi. 24 Mayıs'tan bu yana en fazla düşüş yüzde 55.7 ile Marka Yatırım'da yaşandı. İmaş Makine yüzde 41 ile düşüşte ikinci, Doğusan Boru yüzde 36.7 ile üçüncü oldu.Yeni ekonomi yönetimine ilişkin olumlu beklentiler ve Merkez Bankası başkanlığına atamanın yapılması, Türkiye'nin risk priminde de hızlı düşüşe neden oldu. 23 Mayıs'ta 723 olan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS), geçen hafta 477 puana kadar geriledi. Risk priminde bu süreçte yaşanan düşüş yüzde 34'ü buldu. Risk primi haftanın son işlem gününde ise 500 puan seviyesine çıktı.Borsaİstanbul, 2 Ocak'ta 5.661 puanla tarihi kapanış rekoru kırarken, 3 Ocak'ta ise 5.704 ile tarihi zirve yapmıştı. Başta Merkez Bankası olmak üzere, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde atacağı adımların takip edileceğini belirten analistler, normalleşmenin sağlanması durumunda yabancıların uzun zaman sonra piyasaya dönebileceğine işaret ediyor. Borsadaki payları yüzde 30'un altına inen yabancı yatırımcılar, bu yılın ilk 5 ayında da 1.5 milyar dolara yakın net satış gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da fiyatların emsal ülkelere göre yüzde 60'ın üzerinde iskontolu olduğunun altı çizilirken, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yabancının radarına girebileceği belirtiliyor.