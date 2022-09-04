Borsada yerli portföyü 1 trilyon liraya ulaştı

Küresel resesyon endişelerinin hüküm sürdüğü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 ile OECD ve G20'nin en fazla büyüyen ikinci ülkesi olmayı başaran Türkiye, ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile yoluna devam ederken, İstanbul Borsası da rekor üstüne rekor kırıyor. Ağustos ayında yüzde 22.3 ile son 13 yılın en büyük aylık yükselişine imza atan endeks, eylül ayına da hızlı girdi. Endeks cuma günü 3.222 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, zirveyi de 3.228 puana taşıdı.Borsa İstanbul yıl başından bu yana yüzde 73,48, son 1 yılda yüzde 117.88 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Yıl başından bu yana ulaştırma endeksi yüzde 217, bankacılık ise yüzde 127 prim yaptı. Son 1 yılda ise ulaştırma endeksindeki yükseliş yüzde 353'e, bankacılıktaki artış ise yüzde 168'e ulaştı. THY, son 1 yılda yüzde 456 ile BIST-30'da en fazla prim yapan hisse olurken, onu yüzde 381'le Hektaş, yüzde 278'le Sasa ve yüzde 254 ile İş Bankası C izledi. Borsa bu performansı, söz konusu dönemlerdeki enflasyonun da üzerinde getiri sağladı. Yılın ilk 7 ayında enflasyon yüzde 45.82, son 1 yılda ise yüzde 79.60 olarak gerçekleşmişti.Borsanın enflasyonun üzerinde getiri sağlaması, yatırımcıların da piyasaya olan ilgisinin katlanarak devam etmesine neden oldu. BBorsa İstanbul'da 2022'nin temmuz ayında 2 milyon 511 bin olan yerli yatırımcı sayısı, ağustosta 112 bin kişi artarak 2 milyon 623 bine çıktı. Yerli yatırımcı sayısı, 2021 sonuna göre ise 282 bin kişi arttı. Türkiye'de ilk korona vakasının görülmesi öncesinde borsadaki yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 279 bin seviyesinde bulunuyordu. Yatırımcı sayısındaki artışla birlikte endeksin de rekor kırması, yerli yatırımcının borsadaki portföyünü zirveye taşıdı. Yerli yatırımcının 2021 sonunda 524.7 milyar TL olan hisse senedi portföyünün büyüklüğü, 2022'nin ağustos sonunda 992.4 milyar liraya ulaştı. Yatırımcıların borsadaki toplam hisse senedi varlığının büyüklüğü 1 trilyon 488 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Yerli yatırımcının toplamdaki payı yüzde 67'ye ulaştı.2021'IN ilk 7 ayında 40.2 milyar TL olan net kârını, bu yılın aynı döneminde 207.8 milyar liraya çıkaran bankacılık sektörü, borsada son 1.5 ayda yaşanan yükselişin lokomotifi oldu. Endeksin yüzde 35 yükseldiği 14 Temmuz'dan bu yana bankacılık endeksi yüzde 87.9 prim yaptı. Bu süreçte TSKB yüzde 197, Vakıfbank yüzde 136, İş C yüzde 98, Halkbank yüzde 87, Yapı Kredi yüzde 86, Garanti yüzde 74, Akbank yüzde 63 yükseldi.BORSA İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 14 Temmuz'dan bu yana 1 trilyon liradan fazla artarak 3.6 trilyon lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Borsa İstanbul, pandemi öncesi yani 23 Mart 2020'den bu yana yüzde 282 yükseldi. Pandemi döneminden bu yana ulaştırma endeksindeki artış yüzde 963, bankacılıktaki artış yüzde 237, sanayi endeksindeki artış yüzde 407 oldu. THY hisseleri yüzde 831 çıktı.BORSA İstanbul'da uzun süredir satış eğiliminde olan yabancı yatırımcılar da, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere kayıtsız kalamayarak son dönemde piyasa dönmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar 29 Temmuz-26 Ağustos arasındaki 4 haftada 692 milyon dolarlık net alımla Kasım 2021'den bu yana en güçlü alışı gerçekleştirdi.