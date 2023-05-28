Borusan’dan depremzede 1.000 öğrenciye burs desteği

Borusan Holding'in kurucusu ve Şeref Başkanı Asım Kocabıyık'ın "Memlekete gönül borcunu" ödeme misyonuyla hareket eden Borusan Kocabıyık Vakfı, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede evi zarar görmüş veya ailesinden kaybı olan 1.000 öğrenciye mezuniyetlerine kadar sürecek özel bir burs programı açtı. Afet bölgesi için ayırdığı 600 bin dolarlık kaynağın önemli bölümünü eğitim çalışmalarında kullanacak olan vakıf, not ortalaması 2.5'in üzerinde olan öğrencilere mezuniyetlerine kadar burs verecek.Vakfın bu yıl için belirlediği burs miktarı ise aylık 2.000 TL olarak açıklandı. Babası Asım Kocabıyık'ın bütün meselelerin çözümünde eğitimi anahtar olarak gördüğünü söyleyen Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, "Önde gelen devlet üniversitelerinin mühendislik ve idari bilimler fakültelerinde okuyan öğrencilere odaklandık" dedi. Zenep Hamedi, bursun yanı sıra depremzede ilkokul öğrencilerinin afetin yarattığı travmayı atlatabilmeleri için hikâye atölyelerini bölgeye taşıdıklaZeynep Hamedi rını söyledi.