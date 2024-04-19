Boykot harekatı başlıyor

Vatandaşın restoran ve kafelerdeki fahiş fiyat artışına karşı başlattığı boykot kampanyası çığ gibi büyüdü. Onbinlerce kişi hafta sonu geniş çaplı bir boykot hareketi için çağrı yaptı. 20-21 Nisan'da restoran, kafe gibi mekanlara gitmeme boykotuna akademisyenlerden ünlülere birçok isim destek verdi. Sosyal medyada boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre ise bazı işletmelerin tüketiciyi aptal yerine koyduğunu söyledi. Televizyon programcısı Armağan Çağlayan, "katılımın nasıl olacağı bende merak konusu?" derken, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer "Bu cumartesi ve pazar kafe ve restoranlara gitmiyoruz!" diyerek boykota destek verdi. Müzisyen Melis Danişmend de kampanyayı desteklediklerini belirtti.Boykota destek veren Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Boykotun dize getiremeyeceği firma yoktur. Her şey hükümetten beklenmemeli, yaptırım gücü olan odalar elini taşın altına koymalı" dedi. Şahin, illerdeki esnaf ve ticaret odalarının kendi üyeleri ile karşı karşıya gelmemek için ses çıkarmadığını belirterek, "Bir esnafın odaya kayıt olmadan işletme açması bile yasak.Odaların fiyat listesinin üzerine çıkılmayacağına dair alacağı karara hepsi uymak zorunda. Odalar dernek gibi değil. Cezai yaptırımları var. Bakanlık devreye girerek odaların yetkisini artırmalı ve bunların önüne geçilmeli. Bu iki günlük boykot bilinçlenme konusunda etkili olur. Git kasaptan al, etini pişir ye. Restoranda 100 grama bir kilo parası verme. İki gün değil hatta iki ay yap bunu, bak o zaman restoranlar nasıl dize geliyor" diye konuştu.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, yapılan boykotun haklı olduğunu söyledi. Fahiş fiyat artışlarından turistlerinden şikâyetçi olduğunu belirten Bingöl, "Bu gidişle turizm bitecek! Maalesef içimizde fırsatçılar var. Enflasyonu artıranda bu fırsatçılar. Hem vatandaşı hem de esnafı memnun edecek bir formül bulmalıyız" dedi.