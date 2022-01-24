BtcTurk’te işlemler önce durdu sonra açıldı

KRIPTO para platformu BtcTurk
'te dün gün içinde önce işlemler durdu, ardından yeniden hizmete açıldı. BtcTurk bu durumu kullanıcılarına uygulamalarda 'Büyük kesinti' şeklinde bildirdi. BtcTurk, söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure
kaynaklı olduğu açıklarken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Tüm bunların ardından BtcTurk Destek hesabından sorunun giderildiği belirtilerek, "BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.