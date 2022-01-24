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Giriş Tarihi: 25.1.2022

BtcTurk’te işlemler önce durdu sonra açıldı

BtcTurk’te işlemler önce durdu sonra açıldı
KRIPTO para platformu BtcTurk'te dün gün içinde önce işlemler durdu, ardından yeniden hizmete açıldı. BtcTurk bu durumu kullanıcılarına uygulamalarda 'Büyük kesinti' şeklinde bildirdi. BtcTurk, söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu açıklarken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Tüm bunların ardından BtcTurk Destek hesabından sorunun giderildiği belirtilerek, "BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.
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BtcTurk’te işlemler önce durdu sonra açıldı
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