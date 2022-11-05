Bu otomobil çok şaşırtacak! Tesla mühendisinden Togg sözleri

Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobil 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla banttan inerek hız kesmeden seri üretime geçti.
İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. pic.twitter.com/pZjLPxhURD— Togg (@Togg2022) November 4, 2022
GÜNDEM OLAN TOGG PAYLAŞIMI
Bursa, Gemlik'te hız kesmeden üretilen Togg'dan çok özel bir paylaşım geldi.
TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı! İşte adım adım TOGG'un üretim süreci.. | Video
Adım adım üretim aşamasının görüntülendiği videoda, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri kullanıldı.
TESLA MÜHENDİSİNDEN TOGG'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Togg'un üretim görüntülerini paylaşması sonrası görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce kişi de paylaştı. Videoyu izleyenler arasında yer alan Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak, Togg'a övgüler dizdi.
Zaybak, Togg ile ilgili paylaşımında "Burada gördüğünüz her şey kesinlikle en üst düzey otomotiv endüstrisi standartlarında. Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak" ifadelerini kullandı. Zaybak'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.