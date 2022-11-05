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Giriş Tarihi: 5.11.2022 12:50 Son Güncelleme: 5.11.2022 13:57

Bu otomobil çok şaşırtacak! Tesla mühendisinden Togg sözleri

Bu otomobil çok şaşırtacak! Tesla mühendisinden Togg sözleri

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası 2017'de başlatılan süreçle yeniden hayat buldu. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde seri üretime geçen vizyon projesi Togg, Bursa Gemlik fabrikasının açılışının ardından yerli ve milli otomobilin üretim süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımı izleyenler arasında Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak'ta vardı. Zaybak, paylaşımın altına övgü dolu sözler dizdi.

Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobil 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla banttan inerek hız kesmeden seri üretime geçti.

GÜNDEM OLAN TOGG PAYLAŞIMI

Bursa, Gemlik'te hız kesmeden üretilen Togg'dan çok özel bir paylaşım geldi.

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Adım adım üretim aşamasının görüntülendiği videoda, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri kullanıldı.

TESLA MÜHENDİSİNDEN TOGG'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Togg'un üretim görüntülerini paylaşması sonrası görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce kişi de paylaştı. Videoyu izleyenler arasında yer alan Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak, Togg'a övgüler dizdi.

Zaybak, Togg ile ilgili paylaşımında "Burada gördüğünüz her şey kesinlikle en üst düzey otomotiv endüstrisi standartlarında. Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak" ifadelerini kullandı. Zaybak'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

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Bu otomobil çok şaşırtacak! Tesla mühendisinden Togg sözleri
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