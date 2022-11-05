Bu otomobil çok şaşırtacak! Tesla mühendisinden Togg sözleri

Zaybak, Togg ile ilgili paylaşımında "Burada gördüğünüz her şey kesinlikle en üst düzey otomotiv endüstrisi standartlarında. Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak" ifadelerini kullandı. Zaybak'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.