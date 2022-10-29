Bursa TSO Başkanı Burkay: Togg hem yerli hem Bursalı

Burkay, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yıl dönümünde tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti.

"TOGG HEM YERLİ HEM BURSALI"

Bu yatırımın ve açılışın hem ülkeye hem otomotiv sektörüne hem de Türkiye ihracatına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Burkay, şöyle konuştu:

"Togg, özellikle başta otomotiv sektörü, otonom sürüşü, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacak. Bu yatırım ve bu teknolojik değişimin başta savunma sanayi, havacılık, bilişim sektörü olmak üzere birçok sektörü de ciddi anlamda destekleyecek. Togg hem yerli hem Bursalı. Bu vizyonu ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve 5 babayiğide çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yatırım yapmaları, bu riske girmeleri çok değerliydi. Bursa adına ve ülkemiz adına hepsine çok teşekkür ediyorum."