Giriş Tarihi: 8.12.2025

Bütçe maratonu bugün başlıyor

TBMM Genel Kurulda, 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine bugün başlanacak. Bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, bugün yapılacak. Genel Kurulda saat 12.00'de başlayacak görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşacak. Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplanarak, çeşitli kurumların ve akademisyenlerin sunumlarını dinleyecek. Çarşamba günü, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis araştırma komisyonu ilk toplantısını yapacak.
