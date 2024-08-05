Çalık Enerji’nin yeni CEO’su Temel Kotil

Çalık Holding'in enerji sektöründe EPC projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, dağıtım ve perakende alanlarındaki faaliyetlerini yürüten Çalık Enerji'de üst düzey atama gerçekleşti. Havacılık ve uzay sanayii sektöründe başarılı işlere imza atan Temel Kotil, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Çalık Enerji'nin CEO'luk görevini üstlendi. Kotil, 2005'te THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. 2005–2011 arasında THY Teknik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2010–2012 arasında Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kotil, 2016–2024 arasında TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.