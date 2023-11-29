Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi komisyonda kabul edildi: 15 Aralık’tan önce hesaplara yatacak

Emekliler için verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve çalışan emeklilerin de yüzü güldü. Bu kapsamda olan 4 milyon 689 bin emekliye 5 bin liralık ikramiye 15 Aralık'tan önce hesaplara yatacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapılmış olacak. Emeklilere ödenen ikramiye tutarı 75 milyar lirayı geçecek.Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen 10 milyondan fazla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5.000 lira emekli ikramiye ödemesi 11-12-13 Kasım'da gerçekleştirildi. Çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekliler ikramiye ödemesi alamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışan çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Komisyonda görüşülen 80 maddelik torba kanun teklifine ihdas edilen maddeyle kapsam dışı kalan 4.7 milyon emekliye de ikramiye yolu açıldı. Komisyonda kabul edilen torba teklifin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması hedefleniyor. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri aralık ayı aylıklarından önce hesaplarına yatırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, çalışan emekliye 5.000 lira ikramiye konusunda, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin lirayı yatıracağız" dedi.Düzenleme kapsamında aralık ayında 4 milyon 689 bin emekliye ikramiye yatırılacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre ödemeler yasa çıkar çıkmaz yapılacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapılmış olacak. Düzenlemenin maliyeti 75 milyar 600 milyon lirayı bulacak. Yasa çıkana kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.