Çalışanları ilgilendiren haber! 2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 25,49 olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93 seviyesindeydi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (dahil) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde görülen ortalama fiyat artışı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Buna göre, 2025 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak duyuruldu.

GÜNLÜK YEMEK KARTI ÜCRETİ BELLİ OLDU!

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı için günlük yemek kartı ücretleri netleşti.

Çalışanların yakından takip ettiği günlük yemek bedeli, 2025'te 240 TL olarak uygulanıyordu.

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak belirlenmesiyle birlikte, bu tutar 2026 yılı itibarıyla 301,2 TL'ye yükselecek.