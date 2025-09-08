Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor

Orta Vadeli Program'da, çalışma hayatında "güvenceli esneklik" modelinin de uygulanacağı belirtildi. Bu model, işe alım, kısmi çalışma, çalışma süreleri gibi bir dizi önemli konuda esneklikleri içeriyor. Programda, "İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek, işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecektir" denildi. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması da sağlanacak. Mmodelin 2026 yılında hayata geçmesi planlanıyor. Güvenceli esneklik modeli, işçiyi işe alma ve işten çıkarma ve esnek iş sözleşmeleri düzenleme, işletmelerin piyasadaki dalgalanmalara yönelik fazla çalışma, kısmi süreli çalışma gibi çalışma sürelerinde esnekleşmeyi, değişen koşullara yönelik olarak işverenlerin iş ve görev tanımlarında değişmelere yönelik yapılan esnekliği ve işçinin performansa dayalı olarak ücrete yönelik olarak yapılan esneklik hükümlerini içeriyor.



ÖĞRENCİLERE BİREYSEL EMEKLİLİK

25 yaş altı öğrencilerin bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı için de düzenleme yapılacak. Yatırım fonlu birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması da programda yer alan hedeflerden.



DİJİTAL TL HAMLESİ

Programdaki bir başka dikkat çeken proje de "dijital Türk Lirası" oldu. Düzenlemenin amacı, planda, " Dijital TL'nin iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması için çalışılacak.