Çameli’nde TOKİ konutlarının temel törenle atıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir diğer adresi olan Çameli ilçesinde tarihi gün yaşandı. İlçeye bağlı Bıçakçı Mahallesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan Konutların Temel Atma Törenini gerçekleştirildi.

Törene; Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve protöokl üyeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin bir rüyasını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Önemli projenin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Arslan, sürdürdükleri çalışmalarıyla bölgeyi kaldıracaklarını da ifade etti.



"HAK SAHİPLERİNE ŞİMDİDEN EVLERİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"



Çameli'nde TOKİ evlerin tamamlanması ve tesliminden sonra önemli ölçüde konut sıkıntısının giderilmiş olacağına dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli ilçemize hayırlı olsun. Proje sayesinde ilçenin önemli bir sorununu çözüme kavuştu ve bu sayede ilçenin daha hızlı bir şekilde büyüyecek. Yapılaşma bizim için çok önemlidir. Bilindiği üzere; TOKİ konutları sağlam depreme dayanıklı ve her türlü altyapıya, kendi çocuk parklarına ve otomobil park alanlarına sahip. Hak sahiplerine şimdiden evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah, bir ömür boyu bu evlerde mutlu mesut yaşamayı cümlesine nasip etsin" dedi.