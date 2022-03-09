Doğa yeniden canlanıyor

Son dönemde kalabalığı giderek artan şehirlerin ve alternatif tatil anlayışlarının ön plana çıkmasıyla karavan, kamp, doğa ve su sporlarına ilgi oldukça arttı. Doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geldiği, sektörün en büyük buluşması Camp & Caravan İstanbul - Kamp ve Karavan, Doğa Sporları Fuarı kapılarını açtı.

13 Mart'a kadar açık olan Camp & Caravan İstanbul'da, her türlü kamp malzemesinden doğa sporlarına, kanodan çadır ve kamp sandalyesine kadar, kamp ve su sporlarına dair her türlü ürün grubu sergileniyor. Sektörün en önemli firmalarının en yeni ürün ve hizmetlerinin yer aldığı Camp & Caravan İstanbul, doğaseverler için adeta tutkunun merkezi olmaya bu yıl da devam ediyor.

FUARA ÖZEL TİNY HOUSE İKİ GÜNDE YAPILDI

Camp & Caravan İstanbul'un en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de Tiny Houselar oldu. Fuara özel olarak tasarlanan ve iki günde tamamlanan Tiny House, ziyaretçilerin de gözdesi oldu. Bu yıl fuarda ilk kez sergilenen amatör denizciler için tekneler de yer alıyor. 50 bin ile 1 milyon lira arasında değişen tekneler, daha fuarın ilk gününden sipariş almaya başladı.

Fuarda kendini doğaya adayanlar için özel üretim çekme karavanlar da oldukça ilgi çekiyor. 49 bin liradan başlayan çekme karavanların birçoğu daha fuarın kurulma aşamasında yeni sahiplerini buldu.

ÜNLÜ GEZGİNLER VE YOUTUBERLARLA KEYİFLİ ANLAR YAŞATIYOR

Camp & Caravan İstanbul, birbirinden renkli Youtuber ve gezginleri de ağırlıyor. Gezgin ve Youtuberlar yaptıkları canlı yayınlarla ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatmaya fuar boyunca devam edecek. Festivalde en lüks karavan Mercedes O403, Efsane Karavan Yollarda, Yolda Bi Mutluluk, Her Mevsim Gez gibi ünlü fenomenler ve araçları da yer alıyor.

İstanbul Off Road Kulübü-İSOFF'tan Mustafa Karahasanoğlu'nun "Doğada Hayatta Kalma ve Yaşam", Kaybolanadammert'in "Gobi Çölü'nü Geçen Türk'ün Seyahat Maceraları", PlansızGezgin - Bestami Köse'den "Seyahat ve Kamp", Gezgin1Çift'ten "İki Çocukla Yollarda", ÇadırKeyficom - Recep Arslantürk'ten "Temel Kampçılık Eğitimi", Kampway - Ahmet Örnek'ten "Dağcılığın Temel Kuralları", Gezenbilir - Sedat Açıl ve Ender Kurutlu'dan "Doğa Sporları Karavan ve Gezi" konulu çok sayıda seminerin de yer alacağı organizasyon, renkli isimlerle doğaseverlere keyifli bir 5 gün yaşatacak.