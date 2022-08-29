Çanakkale Köprüsü’nden 2 milyondan fazla araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla aracın geçtiğini bildirdi. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27.8 milyon kilometre, zamandan 3.6 milyon saat tasarruf sağladıklarını belirterek, 20 yılda 100 yıllık yatırımla tarihe imza attıklarını kaydetti. Mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, yatırımların hem üretime hem milli gelire hem de istihdama katkı sağlamasının yanında ciddi ekonomik tasarruf sağladığına da dikkat çekti. Karaismailoğlu, günlük tartışmalar yerine mega projelere odaklandıklarını kaydetti.