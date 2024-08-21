Çanakkale’nin yeraltı mirası gün yüzüne çıkıyor

Çanakkale'de doğal kaynakları ekonomiye kazandırmak için yatırımını sürdüren Truva Bakır, bölgenin en önemli tarihi çalışmalarından biri olan İnkaya Mağarası kazılarına sponsor oldu. Geçmişi 86 bin yıl öncesine uzanan, Anadolu'nun bugüne kadar keşfedilen en eski Paleolitik buluntu alanlarından biri olma özelliğini taşıyan Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarihi İnkaya Mağarası, tüm insanlık tarihine ışık tutacak.İnkaya Mağarası'nın kayalık sisteminde 86 bin yıl öncesinden beri yaşamış olan insanlara ait kültür kalıntıları barındırdığını dile getiren İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, "Bugüne kadar yapılan kazılarda 20 binin üzerinde çakmaktaşı ve bazalt yontma taş aletleri ile bu aletlerin parçalarına ulaştık. İnkaya Mağarası dolgularında şimdilik 7 farklı alanda kazı yapıldı. Buluntuların ışığında, İnkaya Mağarası'nı farklılaştıran bir diğer yön, Türkiye'de devam eden mağara kazılarından elde edilen buluntularla benzerlik göstermemesi ve daha çok Balkan Paleolitiği ile ilişkilendirilebilecek olması. Genel beklenti, İnkaya kazılarıyla hem Batı Anadolu'daki fosil insan varlığının ortaya konulması hem de Anadolu ile Balkanlar arasındaki Paleolitik Çağ insanlarının karşılıklı göçlerini aydınlatması. Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan İnkaya Mağarası'nın kazı çalışmalarına sponsoru Truva Bakır'a teşekkür ediyorum. Tarihin ortaya çıkarılmasında büyük öneme sahip bu kazılara sunulacak her katkı, gelecek kuşaklara aktarılacak en güzel mirastır" diye konuştu.Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş ise "Cengiz Holding'in 'Yerin altındaki bütün cevherleri çıkarıyoruz' fikriyle başlattığı ve tarihe destek vermeyi amaçladığı projeyi Çanakkale'de devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Halilağa Bakır Madeni'nde Çanakkale'nin zenginliğini ekonomiye kazandıracaklarını belirten Arkadaş, şunları söyledi: "Yatırım aşamasında olan tesisimizle 15 yıllık işletme dönemimizde toplam 90 milyon ton cevher ekonomiye kazandırılacak. İthal edilmekte olan 2.5 milyar dolarlık katot bakırın Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız. İnşaat döneminde 2.000, işletme sürecinde 1.200 kişi çalışacak."