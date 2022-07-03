Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Canlı Euro alış satış rakamları 3 Temmuz 2022: Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 3.7.2022 07:16 Son Güncelleme: 3.7.2022 07:17

Canlı Euro alış satış rakamları 3 Temmuz 2022: Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?

Canlı Euro alış satış rakamları 3 Temmuz 2022: Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?

Hem yurt dışı harcamaları olanları hem de yatırım amaçlı döviz kullananların yakından takip ettiği döviz kuru canlı rakamlar araştırılıyor. Temmuz ayının ilk günü itibarıyla “Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL? Euro kaç para?” sorularının yanıtları merak edilirken anlık rakamlara göre aşağı yönlü bir ivme kaydettiği görülüyor. Peki; Bugün 1 Euro kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile döviz kuru verileri.

Euro kuru 3 Temmuz Pazar günü de araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan Euro fiyatları hem yatırım amaçlı hem de yurt dışı harcamaları yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından canlı Euro alış satış rakamlarına ulaşabilirsiniz.

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU? 3 TEMMUZ 2022

ALIŞ: 17,4609

SATIŞ: 17,4971

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? 2 TEMMUZ 2022

ALIŞ: 16,7259

SATIŞ: 16,7832

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı Euro alış satış rakamları 3 Temmuz 2022: Bugün Euro ne kadar oldu, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA