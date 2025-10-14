Cari fazlada tarihi rekor

Enflasyonu yüzde 75.45'ten 33.29'a indirirken kesintisiz büyüme sürecini 20 çeyreğe çıkaran, döviz rezervlerini 186.2 milyar dolarla zirveye taşıyan, işsizliği 28 aydır tek hanede tutan ve ihracatta rekor kıran Türkiye, cari dengede de tarihi bir başarıya imza attı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere temmuzda 1 milyar 705 milyon dolar fazla veren cari denge, ağustosta da 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi. Aylık bazda tarihin en yüksek fazlası verilirken, art arda iki ay fazla verilmiş oldu.

YILLIK AÇIK DÜŞTÜ

12 aylık açık 18 milyar 282 milyon dolara indi. Yıllık açık haziranda 19.1, temmuzda ise 18.8 milyar dolar olmuştu. Merkez Bankası verilerine göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu. Yıllık verilere göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62.6 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

1 MİLYAR $ YATIRIM

Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon dolar arttı. Böylece ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş görüldü. Doğrudan yatırımlar 12 aylık dönemde 2023'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 747 milyon dolar net artış gerçekleşti. Ağustos ayında yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6.5 milyar dolar, krediler 27.3 milyar dolar, ticari krediler 2.9 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar 1.4 milyar dolar net katkı verirken portföy yatırımları 400 milyon dolarlık negatif yönlü net bazda etki etti. TAHVİL ALDILAR

Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşikler yurt dışında 288 milyon dolarlık gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşikler ise Türkiye'de 202 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 279 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senedi piyasasında 1 milyar 572 milyon dolarlık net alış yaptı.





REFAHI KALICI ARTIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğine işaret ederek, "Azalan cari açık ve risk primlerinde düşüş, dış borçlanma ihtiyacını miktar olarak azaltmakta, kamu ve özel kesim için oran olarak borçlanma maliyetlerini düşürmektedir. Sürdürülebilir cari denge ile dış finansman ihtiyacını azaltmayı, güçlenen makro finansal istikrarımız ile ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz. Yapısal reform adımlarımız sayesinde cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.





FİNANSMAN İHTİYACI AZALIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ağustosta 5.5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18.3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37.6 milyar dolar oldu. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor" dedi.





EYLÜLDE DE FAZLA VERİLECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın verilerine göre eylülde de cari dengede de 1 milyar dolar fazla verilmesinin beklendiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı 389 milyar dolara yükseldi. Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürüyor. Enflasyonla mücadelede kararlılığımızı korurken, istihdamı artırıyor, sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendiriyor ve yüksek teknolojili üretimdeki kazanımlarımızı koruyarak sürdürülebilir büyüme dinamiklerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz" diye konuştu.



8 AYDA 10.6 MİLYAR $ DOĞRUDAN YATIRIM GELDİ

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ödemeler dengesi İstatistikleri'ne göre hazırladığı verilere göre, 2025 yılının ağustos ayında, Türkiye'ye 1.8 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı, 10.6 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 58'lik bir artış kaydedildi.