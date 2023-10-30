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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Cari işlemler açığı sorun olmayacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Ali EKEYILMAZ Ali EKEYILMAZ
Cari işlemler açığı sorun olmayacak
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 12'nci Kalkınma Planı'nın sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler açığını yapısal bir sorun olmaktan çıkarmak istediklerini belirterek, "Plan dönemi sonunda ihracatın 375 milyar dolar, turizm gelirlerinin 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi sonucunda cari işlemler açığının sıfıra yakın bir düzeyde gerçekleşmesini öngörmekteyiz" dedi. Yılmaz, planın 30 yıllık bir perspektifle, 2053 vizyonuna ulaşmayı sağlayacak şekilde hazırlandığını belirterek, "Dünyanın 10 büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ilk 5 ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. Ülkemizin Küresel Yenilik Endeksinde ilk 10 ülkeden biri olmasını ve Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının yüzde 4 düzeyine çıkmasını öngörüyoruz" diye konuştu. Yılmaz, plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam oluşturarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7.5'e gerilemesini öngördüklerini söyled
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Cari işlemler açığı sorun olmayacak
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