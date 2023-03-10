Cengiz İnşaat Bosna’nın en uzun otoyolunu yapacak

CengizHolding'in grup şirketlerinden Cengiz İnşaat, Koridor 5C Otoyolu'nun inşası için yapılan ihaleyi kazandı. Bosna Hersek'in ihale edilen en uzun ve en yüksek bütçeli projesinde Cengiz İnşaat 21.3 kilometrelik yolu 30 ayda tamamlayacak. Cengiz İnşaat Bosna Hersek Ülke Müdürü Utku Gök, "Ülkenin kuzeyinde yer alan ihale kapsamında otoyolun dışında 30 kilometrelik lokal yol ve 12 kilometrelik dere regülasyonu da bulunuyor. KDV hariç 361.75 milyon euroluk bedeliyle Bosna Hersek'te bugüne kadar ihale edilmiş en yüksek bütçeli proje olacak. Projenin finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanacak" dedi.