Cengiz’den Özbekistan’a iki yatırım

CENGİZ Holding'in Taşkent
ve Sirdaryo'daki iki doğal gaz kombine çevrim santrali için tören düzenlendi. 150 milyon dolarlık yatırımla kurulan Taşkent Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali
'nin açılışı ile Sirdaryo'daki santralin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan
Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev
'in katılımlarıyla gerçekleşti. Mayıs ayı sonunda ticari üretime başlayacak olan Taşkent'teki tesis 240 MW kurulu güce sahip. Sirdaryo tesisi de tamamlandığında holdingin Özbekistan'daki kurulu gücü, 460 MW olacak. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz
, "Bu coğrafyadaki yatırım planlarımızda, kardeş ülke Özbekistan'ın çok özel bir yeri bulunuyor. Burası Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.