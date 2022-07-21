‘Cennet Koyu’nda sit alanı korunacak’

Cengiz İnşaat, son günlerde kamuoyunda sıklıkla gündeme getirilen Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan taşınmazı ile ilgili Danıştay'da herhangi bir dava bulunmadığını, burada hayata geçirilecek projenin sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Cengiz İnşaat'tan yapılan yazılı açıklamada açıklamada, "Kamuoyunda son dönemde yer alan paylaşımların aksine şu anda bu konu hakkında Danıştay'da devam eden herhangi bir dava bulunmamaktadır. Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu alanda yapılaşma mümkün değildir. Bu sit alanı aynı şekilde korunacaktır" denildi.Göl Mahallesi'ndeki taşınmazın Hazine'ye aitken 1 Haziran 2010'da özelleştirme programına alındığı, özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan davanın Danıştay tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesi'nde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiştir. İhale sonrasında alıcının sahip olduğu şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında satış sözleşmesi imzalanmıştır. İhale işleminin iptali için Danıştay'da idari davalar açılmışsa da o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir daha sonra Cengiz İnşaat tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde şirketimize intikal etmiştir. Sosyal medyada paylaşılan ve şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir."Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir" denildi.