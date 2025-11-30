Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Rotası her zaman millet ve memleketten yana

Türk basınının 40 yıldır referans kuruluşlarından biri olan Sabah Gazetesi'nin rotası her zaman millet ve memleketten yana olmuştur. 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemizin içerisinden geçtiği nice kritik zamanda demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan Sabah Gazetesi, hakikatin mücadelesini vermiştir. Sabah'ın hakikat arayışı, yalnızca ülkemizle sınırlı kalmamış; gönül coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında adaletin sesi olmuştur. Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemiş, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve zulmün çirkin yüzünü dünyaya haykırmıştır. Bu duruşuyla, bir yayın organından fazlası olduğunu kanıtlamış; toplumun vicdanını temsil eden bir sembol haline gelmiştir. Bu duygularla, milletimizin hakikat arayışına öncülük eden Sabah Gazetesi ailesine şükranlarımı sunuyor, nice 40 yıllar boyunca, milletin sesi olarak yollarına devam etmelerini temenni ediyorum.