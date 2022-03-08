CFO’lar her zamankinden daha önemli

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'nin Sigorta Şirketleri
'nin CFO'ları için Sürdürülebilir Finansman (Sustainable Finance for the Insurance CFO) raporuna göre sigortacılık sektöründeki finans yöneticileri, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) hedeflerine ulaşmasında çok daha etkin roller üstlenebilir.
KİLİT KARAR ALICI
Rapor, CFO'ların şirketlerin sermaye dağılımında kilit karar vericiler arasında olduğuna işaret ederken, tüm dünyada iklim raporlamasının bir zorunluluk haline geldiği bu dönemde öncü rol üstlenebileceklerinin de altını çiziyor. Raporda yer alan tespitlere göre, organizasyonların sahip olduğu finansal ve finansal olmayan verilerin sorumluları olan CFO'ların, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasındaki önemi giderek artıyor. Bu talepler, özellikle topluma sağladıkları değeri daha iyi vurgulamaları, etkilerini daha sürdürülebilir bir dünyayı teşvik etmek için kullanmaları, uzun vadeli değer üreten bir iş modeli benimsemelerine odaklanıyor. EY Türkiye
Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan konuyla ilgili şunları söyledi: "Son dönemde sigortacılık sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de müşterileri, yatırımcıları, çalışanları ve topluluklar için uzun vadeli değer üreten iş modellerini benimseme yolunda önemli adımlar attı. Bu, toplumu daha iyi korumak, yeni nesil müşteriler için yeni ürünler geliştirmek ve net sıfıra geçişi desteklemek üzere sermayenin yeniden yönlendirilmesi açısından da çok önemli. Sigorta şirketlerinin çevresel, sosyal ve kurumsal işlerini iş süreçlerine entegre etmek için hızlı hareket etmeleri, yalnızca düzenleyici gelişmeler ve raporlama zorunluluğu nedeniyle değil, aynı zamanda bu atılacak en doğru adım."