Çiftçinin yüzünü güldüren destek

Kocaeli'nde, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik etmek, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında meyve bahçeleri, sera ve açıkta üretimde kullanılmak üzere 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli bin ton kompoze gübre desteğinin dağıtımına başlandı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile kırsal kalkınma hamleleriyle tarımda kesintisiz üretim yapılması amaçlanıyor. Tarımsal destekler, özellikle pandemi döneminde üreticilere can suyu olurken, üretmeye devam eden çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

KALİTELİ VE SERTİFİKALI

Proje çerçevesinde çiftçilere, kaliteli ve sertifikalı gübreye ulaşabilmeleri amacıyla geçtiğimiz kasım ayında yem bitkisi tohumu ekiminde kullanılmak üzere yüzde 50 hibeli bin 600 ton kompoze taban gübresi verildi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı ile birlikte fındık ve ceviz başta olmak üzere meyve üretiminde kullanılmak üzere 7 bin üreticiye bin 500 ton mikro element içerikli kompoze gübre desteği sağlandı.

TOPLAM 220 BİN FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesince, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin cevizin yanı sıra armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi. Çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla da meyve bahçesi yapım malzemesi desteği sağlandı. Ayrıca 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği verildi.

2 BİN ÜRETİCİYE MEYVE BAHÇESİ VE SERA GÜBRESİ

Proje kapsamında, meyve bahçeleri, sera ve açıkta üretimde kullanılmak üzere 2 BİN üreticiye 1000 ton yüzde 50 hibeli kompoze gübre dağıtımına başlandı. Karamürsel ilçesindeki dağıtım programına Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, ve çiftçiler katıldı. Kandıra, Kartepe ve Karamürsel'deki üreticilere gübreleri bu ilçelerde, İzmit, Derince, Körfez ve Başiskele'deki çiftçilere İzmit'te, Gölcük ilçesindeki üreticiler İhsaniye'de, Gebze ve Dilovası'ndaki çiftçiler ise Gebze Mollafenari'deki tarım kredi kooperatiflerinden teslim ediliyor. Çiftçiller hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde, ürünlerini alabiliyor.

ÜRETİCİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Akçat Mahalle Muhtarı Metin Kaya, Büyükşehir Belediyesinin hem mahallelerine hizmet ettiğini hem de çiftçilere destek verdiğini belirterek, "Daha önce çiftçilere mazot, sera naylonu, çilek ve kivi fidesi ile çotanak gübresi desteği sağlandı. Başkanımıza şahsım ve mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum." dedi. Karamürsel'de çiftçilik yapan Mustafa Bülbül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Daha önce mazot, çilek ve hurma fidanı desteğinden yararlandığını anlatan Bülbül, "Büyükşehrin gübre desteği bizi mutlu etti. Tahir Başkanımız, bizleri düşündüğün için sağ olsun, Allah razı olsun. Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Çilek, kivi ve hurma ağırlıklı olarak meyve yetiştiriciliği yapıyorum. Destekler geldikçe üretmeye devam edeceğiz. Arkamızda devletimiz ve belediyemiz olduktan sonra, bu işi bırakmayız üretmeye devam ederiz." diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Akçat Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı İbrahim Tanık da daha önce mazot başta olmak üzere birçok tarımsal desteklerden yararlandığını kaydederek, "Çiftçinin en çok ihtiyacı olan gübre ve mazotu Büyükşehir Belediyesi mümkün olduğunca sağlamaya çalışıyor. Teşekkür ederiz. Çiftçilerimiz çok memnun. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Üretici Ahmet Tekin ise daha önce mazot desteğinden de yararlandığını, şimdi de gübre aldığını aktararak, "Emekliyim ama üretmeye devam ediyorum. Kiraz, erik, hurma ve şeftali yetiştiriyorum Büyükşehrin verdiği desteklerden çok memnunum. Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum". İfadesini kullandı.