Çiftçiye 6 ton arpa ve buğday dağıtıldı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Türkiye'de tarımla olan ilgi ve alakanın daha ileri düzeylere gelmesi için güzel işler yapılıyor. Dağıtılan tohumlar çok niteliklidir. Bu tohumlar tarlaların verimli kısımlarına ekilirse, verimlilik artacaktır" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını kaydederek, "Bursa'mız tarım ve orman şehri. Çok bereketli topraklarımız var. Fakat bununla övünmek yetmez, yetmiyor da. Bu bereketli topraklardan elde edilen ürünleri katma değere dönüştürmemiz gerekli. Bunun için bilgi, birikim ve tecrübenin yanında makina ve ekipman gibi donanımlarla çiftçimizin desteklenmesi gerekiyor ve bu desteği de verdiğimize inanıyoruz" dedi.

Törende 60 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli kişi başı 100' er kilo toplamda 6 ton arpa ve buğday dağıtıldı. Çiftçiler de katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.