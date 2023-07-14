Çiğ süt referans fiyatının market fiyatlarına etki etmesi beklenmiyor

USK, ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATINI ÜRETİCİNİN ELİNE 11,5 LİRA GEÇECEK ŞEKİLDE BELİRLEDİ

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, USK tarafından litre başına 11,5 lira olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını değerlendirdi.

Süt piyasasında "litre başına 8,5 lira" şeklinde bir fiyatın zaten olmadığına dikkati çeken Coşkun, "Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu." dedi.

Coşkun, tüketicilerin açıklanan fiyatı piyasayı etkileyecek fiyat gibi yorumlamamaları gerektiğini işaret ederek şunları kaydetti:

"Tedarik zincirinde üreticiler, sanayiciler ve marketler piyasadaki fiyat yapısını biliyorlar. Sanayicilerin sütü kaça aldıkları belli. Bu referans fiyatı, üreticiyi korumaya çalışan bir fiyat. Üretici de sanayici de market sahipleri de bunun farkında. Açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmak da doğru değil. Açıklanan fiyat zaten piyasada olan fiyatlar civarında. Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış."