Çin enflasyonu 2 yılın zirvesinde

İç tüketimi artırmak için zaman zaman teşvik paketlerini hayata geçiren Çin, kasım ayında son 2 yılın en yüksek enflasyonunu test etti. Üretici fiyatlarındaki deflasyon ise derinleşmeye devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. Bu geçtiğimiz yılın şubat ayına göre en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Fabrika çıkışlı fiyatlar Kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,2 düştü. Bu düşüş, büyük ölçüde geçen yılın yüksek karşılaştırma bazından kaynaklandı ve yüzde 2'lik düşüş beklentisinin altında kaldı. Böylece deflasyonist dönem dördüncü yılına uzamış oldu. Bu gerileme, Ekim'deki yüzde 2,1'lik düşüşü takip etti.