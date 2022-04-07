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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Çin limanlarında karantina gecikmesi

Çin limanlarında karantina gecikmesi
Çin'de karantinalar nedeniyle Şangay'ın en büyük limanında dondurulmuş gıda ve kimyasal taşıyan konteynerler bekletiliyor. TIR şoförlerine uygulanan virüs testleri ürün sevkiyatlarını yavaşlatıyor. Ocean Network Express, limandan alınacak konteynerleri taşımak için yeterince tır olmadığını belirtti. Şirket, limanda şu an normal işleyişin sürdüğünü ancak dondurulmuş ürün taşıyan konteynerlerin limanda yığıldığını ve kritik seviyelere ulaştığını açıkladı. Yaşanan TIR sıkıntısı şirketleri de olumsuz etkiliyor. Şangay, iki yıldır devam eden Kovid-19 vakalarının son dönemdeki merkezi haline geldi. Kentte sadece dün 20 bin yeni vaka açıklandı. Şoförlerin maruz kaldığı karantinalar Çin'in diğer bölgelerinde de teslimatların gecikmesine neden oldu. Şangay'da dondurulmuş gıda ve kimyasalların bulunduğu bazı konteynerlerin diğer limanlara sevk edilebileceği ifade ediliyor.
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Çin limanlarında karantina gecikmesi
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